Esporte Diretoria do Vila Nova empresta jovem da base para clube da Europa Atacante Emerson Baiano, de 19 anos, está de saída para clube do futebol croata

A diretoria do Vila Nova acertou o empréstimo do jovem atacante Emerson Baiano, de 19 anos, para o NK Lokomotiva Zagreb, da Croácia. O jogador é um dos destaques das categorias de base do Tigre e chegou a realizar três jogos pela equipe profissional no Campeonato Goiano de 2018. Para realizar a transferência, no entanto, o Vila Nova renovou o contrato do jogador ...