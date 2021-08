Esporte Diretoria do Vila Nova descarta mudança do OBA Time colorado não vence no estádio vilanovense desde o dia 30 de abril, ainda pelo Goianão 2021, e espera encontrar caminho das vitórias na praça esportiva

O Vila Nova não pensa em alterar o mando de campo, após novo tropeço no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). No sábado (7), o Tigre foi derrotado por 2 a 0 pelo Sampaio Corrêa e chegou a dez jogos sem vencer na casa colorada. Segundo o vice-presidente Leandro Bittar, uma mudança para outra praça esportiva não está em pauta no clube. O Vila Nova é dono da segunda pi...