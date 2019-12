Esporte Diretoria do Vasco acerta contratação do técnico Abel Braga Abel era a primeira opção do presidente vascaíno, Alexandre Campello desde que a renovação de Luxemburgo não se concretizara

A diretoria do Vasco anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Abel Braga, que estava sem clube após deixar o Cruzeiro na reta final do Brasileirão. O clube carioca acertou contrato de um ano com o treinador de 67 anos, após não conseguir renovar o vínculo de Vanderlei Luxemburgo. Em comunicado, o Vasco informou que ainda não há data certa para a apre...