Esporte Diretoria do PSG inicia plano para recomeço de Neymar no clube Jogador brasileira fará sua estreia pela equipe francesa na atual temporada neste sábado (14), contra o Strasbourg, em Paris

Após os amistosos da seleção brasileira, Neymar se reapresentará ao Paris Saint-Germain e finalmente estreará na temporada pelo clube francês. A partida que marcará o reencontro do jogador com a torcida depois de um período atribulado durante a janela de transferências será neste sábado, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, contra o Strasbourg, pela quinta rodada d...