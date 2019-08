Esporte Diretoria do Milan anuncia a contratação do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo Contratado junto ao Flamengo, o jogador de 23 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 2024, com o clube de Milão

Depois de passar uma semana na Itália para resolver as últimas pendências burocráticas e realizar os exames médicos necessários, o zagueiro Léo Duarte foi anunciado nesta quarta-feira como novo jogador do Milan. Contratado junto ao Flamengo, o jogador de 23 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 2024, com o clube de Milão. "Primeiro Rubro-Negro. Agora ...