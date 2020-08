Esporte Diretoria do Goiânia diz que mantém confiança em Finazzi Treinador participou de uma reunião com a diretoria executiva do Galo, e recebeu apoio do presidente Alexandre Godoi. Equipe se prepara para disputa da Série D

O aproveitamento do Goiânia, nos jogos-treinos disputados desde que o elenco se reapresentou, em julho, foi aquém das expectativas. Por causa disso, a permanência do ex-jogador e técnico Finazzi foi questionada, assim como de alguns jogadores. Mas, numa reunião realizada na manhã de segunda-feira (31), o presidente do Galo, Alexandre Godoi, garantiu a continuidade do trabalho...