Esporte Diretoria do Goiânia assume, mas futebol pode mudar Rogério Arantes, alvo de operação da PF deflagrada em 2018, lidera departamento, mas ex-goleiro ainda negocia para assumir como gestor

Preso durante a operação Registro Espúrio da Polícia Federal, em 2018, Rogério Papalardo Arantes é o novo diretor de futebol profissional do Goiânia. O ex-diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de 50 anos, é um dos sete membros da nova diretoria executiva do Galo, eleita nesta segunda-feira (22), mas o comando do departamento de futebol pode passar por modificações. De...