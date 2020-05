Esporte Diretoria do Goiás vai se reunir e volta aos treinos pode ser adiada de novo Clube esmeraldino diz que só voltará a ter atividades presenciais com autorização da Secretaria de Estado de Saúde e do Governo de Goiás

Uma reunião no Goiás nesta quarta-feira (6) pode definir novo adiamento da volta aos treinos presenciais no clube esmeraldino. O tema será uma das discussões que a diretoria vai ter, com a presença dos vices-presidentes, direção de futebol e o presidente Marcelo Almeida. O retorno das atividades está programado para ocorrer na segunda-feira (11), antes seria no sábado (...