Esporte Diretoria do Goiás trabalha sem afobação por substituto de Augusto César Clube esmeraldino avalia opções no mercado para não errar no nome do técnico que comandará a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro

Após disputar apenas oito jogos na atual temporada, a diretoria do Goiás optou pela troca no comando técnico da equipe. A diretoria demitiu Augusto César e está no mercado em busca de um comandante experiente para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a direção do clube, a troca não estava fora do planejado. Com o elenco recheado de garotos e pouc...