Esporte Diretoria do Goiás encaminha acerto com atacante da Ferroviária-SP Éverton Brito, de 26 anos, disputou o Campeonato Paulista pelo time de Araraquara-SP e trabalhou com o técnico Pintado também na Série B com o Juventude-RS

O Goiás negocia a contratação do atacante Éverton Brito, de 26 anos, que disputou o Campeonato Paulista com a camisa da Ferroviária-SP. A diretoria esmeraldina confirmou que as conversas estão em andamento e o jogador pode ser confirmado nos próximos dias. O jogador surgiu nas categorias de base do Palmeiras e passou por clubes como Noroeste-SP, Madureira-RJ e Gama...