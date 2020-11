Esporte Diretoria do Goiás deve ir ao mercado após impasse com meia Após problema na contratação do meia Eduardo Teixeira, de 27 anos, clube pode retomar busca por opção para o setor

Com o impasse envolvendo a contratação do meia Eduardo Teixeira, de 27 anos, junto ao Braga, de Portugal, a diretoria esmeraldina deve ir ao mercado para oferecer nova opção ao técnico Enderson Moreira para este setor do plantel. O jogador vai tentar resolver pendência com o clube português, mas a efetivação da transferência ficou complicada. A diretoria esmeraldina tinha ...