Esporte Diretoria do Goiás descarta insistir em contratação de Giovanni, do Coxa Presidente do clube, Marcelo Almeida, enfatiza que Coritiba ainda deseja contar com o jogador

A novela envolvendo o Goiás e o meia Giovanni parece ter chegado ao fim, pelo menos, por enquanto. Após a diretoria confirmar que tem interesse no atleta, que está no Coritiba, a negociação travou. O motivo foi porque o staff do jogador alegou que existia uma cláusula no contrato com o Coxa que o liberava em caso de proposta da Série A. Entretanto, o clube esclarec...