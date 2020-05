Após longo período de negociação, a diretoria do Goiás acertou com o elenco de jogadores redução salarial para os vencimentos do mês de maio. Os jogadores terão corte inferior a 40% nos salários, mas terão ressarcimento de uma parte após o retorno do futebol brasileiro e o aumento das receitas para o clube. A diretoria do clube não divulgou valores exatos por tratar o tema como um assunto interno entre clube e elenco.

As partes chegaram a um acordo nesta segunda-feira (18) e houve mediação do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego). De acordo com o presidente do sindicato, Marçal Filho, a decisão foi tomada após “ajustes nas propostas” e chegou-se a um bom termo.

Vice-presidente para assuntos jurídicos do Goiás, o advogado Dyogo Crosara explicou que o acordo foi fechado e obedece os termos previstos na legislação. “Para dar segurança ao clube, é feito na forma da lei. Foi feito acordo com o sindicato, dessa vez conseguimos fechar acordo, que está assinado pelo presidente do sindicato, o Marçal (Filho) e terá assinatura de todos os jogadores”, destacou.

Um dos líderes do elenco esmeraldino, o goleiro Marcelo Rangel disse que compreende a necessidade e dá apoio à redução salarial neste momento. “Eu apoio essa redução, pois o momento é de muita dificuldade e para manter os outros trabalhadores devemos, sim, abrir mão e ajudar o clube”, destacou o jogador do Goiás.