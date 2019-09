Esporte Diretoria do Goiás aponta dificuldades para atender pedidos de reforços de Ney Franco Prazo apertado para inscrever jogadores no Brasileiro e momento ruim do time são apontados como empecilhos para contratar neste momento

Apesar do pedido do técnico Ney Franco, o Goiás dificilmente vai conseguir trazer reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Segundo o presidente esmeraldino, Marcelo Almeida, o clube vive dificuldades para achar boas oportunidades no mercado, como o momento ruim no Brasileirão e o curto prazo para o fim das inscrições no campeonato - dia 27 deste mês. “Estamos...