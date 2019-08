Esporte Diretoria do Fluminense oficializa a contratação de atacante Lucão até 2020 Atacante, que estava no futebol árabe, assinou vínculo até o final do ano que vem

O Fluminense tem mais uma reforço para a sequência da temporada de 2019. Nesta sexta-feira, através das redes sociais e do site oficial, a diretoria do clube tricolor anunciou a contratação do atacante Lucão, que estava no futebol árabe, até o final do ano que vem. Neste segundo semestre, ele é a terceira aquisição depois das chegadas de Wellington Nem e Nenê. "Um sonho ...