Esporte Diretoria do Atlético-MG demite técnico Levir Culpi após goleada na Libertadores Treinador foi comunicado pelo presidente Sérgio Sette Câmara de seu desligamento na tarde desta quinta-feira (11)

Levir Culpi não é mais o técnico do Atlético-MG. Ele não resistiu à derrota por goleada por 4 a 1 para o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, na quarta-feira (11) - a terceira em quatro partidas pela Copa Libertadores -, e foi demitido pela diretoria após uma reunião no final da manhã desta quinta, na sede social do clube que fica no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. C...