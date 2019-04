Esporte Diretoria atleticana apresenta projeto no dia do aniversário Dragão completa 82 anos de sua fundação nesta terça-feira (2)

O Atlético festeja, nesta terça-feira (2), os 82 anos de fundação. É o mais antigo clube da capital, em atividade. E, para tentar recuperar parte da história do Dragão, a direção apresenta nesta terça-feira (2), às 15h30, o projeto do acervo do clube que, na sequência, fará parte de um complexo, a ser construído no Estádio Antônio Accioly, com loja, museu e bilheterias....