Esporte Diretoria atende pedido da torcida e proíbe entrada de camisas de outros clubes no Goiás Presidente executivo baixa portaria que veta entrada de pessoas com trajes que carreguem símbolos de outros clubes nacionais e internacionais

Em resposta à uma queixa antiga da torcida esmeraldina, o presidente executivo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, baixou portaria como medida administrativa que proíbe a entrada de pessoas vestidas com camisas de outros clubes nacionais e internacionais. "Fica proibida a entrada e permanência, nas dependências do Goiás Esporte Clube, de qualquer pessoa trajando roupas...