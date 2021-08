Esporte Diretora de circuito da F1 é assassinada pelo marido ex-piloto, diz jornal

Nathalie Maillet, diretora do tradicional circuito de Spa-Francorchamps utilizado na Fórmula 1, foi assassinada no domingo (15) pelo próprio marido, o ex-piloto Franz Dubois. As informações são do jornal belga DH. Segundo o veículo, o crime ocorreu na casa da vítima de 51 anos, localizada no município de Gouvy, dentro da província de Luxemburgo, na Bélgica. ...