Esporte Diretor social do Atlético Goianiense Sérgio Cruz é encontrado morto em clube de Goiânia Em nota, clube destacou que Serjão, como era conhecido, participava de todas as ações do time

Atualizada às 13h49 O diretor social e conselheiro do Atlético Goianiense Sérgio Cruz, de 62 anos, conhecido como Serjão, morreu na noite de quinta-feira (25), em Goiânia. O corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26), dentro do seu carro no estacionamento de um clube da capital. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. &nb...