Esporte Diretor do US Open garante que Grand Slam em Nova York começará no fim de agosto No entanto, mais da metade dos jogadores de alto nível já se mostrou contra a realização do US Open e alguns deles afirmaram que não estarão em Nova York

A edição de 2020 do US Open vai mesmo acontecer em Nova York, a cidade mais afetada em todo o mundo pelo novo coronavírus em termos de número de casos e vítimas mortais, a partir do próximo dia 31 de agosto, a data prevista para o início das chaves de simples. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas Chris Widmaier, diretor de comunicações da USTA (Associação de Tênis d...