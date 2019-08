Esporte Diretor do PSG, Leonardo diz que negociação do Barcelona por Neymar não avançou O dirigente brasileiro negou que Neymar esteja separado do restante do grupo de jogadores

O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, afirmou nesta quinta-feira, em entrevista à rádio francesa RMC Sport, que "existem conversas" sobre o futuro de Neymar, mas "não houve avanços". Representantes do Barcelona estiveram há dois dias em Paris e se reuniram com a diretoria do clube francês. O dirigente brasileiro negou que Neymar esteja sepa...