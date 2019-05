Esporte Diretor do Grêmio confirma acerto com David Braz Tricolor passa por um problema na defesa. Marcelo Oliveira passou por cirurgia e só volta no segundo semestre; Paulo Miranda se recupera de lesão muscular; e o argentino Kannemann tem um problema nas costas

Em meio a um péssimo início de Campeonato Brasileiro - apenas dois empates nas cinco primeiras rodadas -, o Grêmio segue tentando se reforçar para a sequência da temporada, que ainda tem as disputas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. O diretor Deco Nascimento confirmou que o clube já se acertou com o zagueiro David Braz, atualmente emprestado pelo Santos ao Sivasspor, d...