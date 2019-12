Esporte Diretor do Goiás valoriza segundo jogo em casa na 1ª fase da Sul-Americana Alviverde vai enfrentar o Sol de América, clube paraguaio, na estreia na competição continental em 2020

Com o adversário da estreia da Copa Sul-Americana definido, o Goiás entende que o sorteio da 1ª fase da competição foi positivo. O time goiano escapou de viagens longas e com logística complicada, não jogará em local com altitude elevada e ainda decidirá o confronto no Serra Dourada. Sobre o adversário, o diretor de futebol do clube, Túlio Lustosa, disse que é ...