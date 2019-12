Esporte Diretor do Goiás quer fim da desconfiança em 2020 Túlio Lustosa foi muito criticado, mas vê saldo positivo ao fim da temporada esmeraldina

Túlio Lustosa é um dos dirigentes mais criticados pela torcida esmeraldina. O diretor de futebol respondeu sobre como recebe as críticas e admitiu erros. “O time teve momentos de altos e baixos, teve decepções e fracassos. A Copa do Brasil foi frustrante pro torcedor, por ser eliminado em casa por um time da 2ª Divisão (CRB), e assumo minha parcela de culpa. Absorvi as c...