Esporte Diretor do Goiás prevê jogos sem torcida após paralisação Túlio Lustosa acredita que partidas serão disputadas sem a presença das torcidas, por cerca de dois meses após fim da paralisação do futebol

Não há confirmação de quando jogadores de futebol voltarão a treinar. O Goiás faz previsão que isso vai ocorrer a partir do dia 2 de maio, mas também sem saber quando o clube voltará a disputar partidas devido a paralisação do esporte, causada por causa da pandemia do novo coronavírus. Uma unanimidade no clube esmeraldino é de que os jogos devem ser realizados sem torcida...