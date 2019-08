Esporte Diretor do Goiás lamenta cantos homofóbicos no Serra, que não foram relatados em súmula Gritos ocorreram em pelo menos uma ocasião conferida pela reportagem do POPULAR. Túlio Lustosa disse que ouviu os gritos no estádio e que foi uma coisa rápida

O árbitro Maielson Alves da Silva não relatou na súmula da partida entre Goiás e Internacional, vencida pelo alviverde por 2 a 1, no Serra Dourada, no domingo (25), os gritos homofóbicos que vieram da arquibancada, que entoou "gaúcho viado" em pelo menos uma ocasião conferida pela reportagem do POPULAR, no lance em que o colorado Wellington Silva cai após ser tocado c...