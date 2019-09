Esporte Diretor do Corinthians confirma conversas com Pedrinho por renovação O Corinthians procurou o agente de Pedrinho na semana passada. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador de 21 anos tem vínculo até o fim de 2020 e multa rescisória em 50 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões)

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, disse que o clube deve acertar a renovação de contrato do atacante Pedrinho após o término do Campeonato Brasileiro. O dirigente já iniciou as conversas com o empresário do jogador, Will Dantas, e acredita que não haverá problemas em fazer um novo acordo. "Queremos renovar mais o ano que vem inteiro. Nã...