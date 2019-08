Esporte Diretor do Barcelona revela que não há nada acertado para tirar Neymar do PSG

A menos de 48 horas para o fechamento da janela de transferências na Europa, os últimos capítulos da novela Neymar estão sendo revelados e o futuro do brasileiro parece mesmo ser a sua permanência no Paris Saint-Germain. Diante de muitas especulações sobre o atacante, o diretor de relações institucionais e esportivas do Barcelona, Guillermo Amor, revelou neste sábado q...