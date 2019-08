Esporte Diretor do Barcelona afirma que clube está 'mais perto' de contratar Neymar O jornal espanhol AS já havia noticiado que dirigentes do clube catalão deixaram o encontro com "sensação positiva"

O Barcelona está "mais perto" de chegar a um acordo com o Paris Saint-Germain para o retorno de Neymar ao clube catalão. Javier Bordas, membro da diretoria do time espanhol que participa das negociações com a equipe francesa para acertar a contratação do atacante, revelou nesta terça-feira que um acerto entre as partes parece estar bem encaminhado. "Não há acordo a...