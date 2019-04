Esporte Diretor do Atlético-MG nega proposta feita para Rogério Ceni: 'Não tem nada' Rui Costa segue procurando um novo técnico para o Galo. Rodrigo Santana, treinador do sub-20 da equipe, está no comando de forma interina, às vésperas no início do Brasileirão

O clima não anda nada bom pelos lados do Atlético-MG com a perda do título do Campeonato Mineiro, para o rival Cruzeiro, e com a eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores, com a derrota para o Nacional, do Uruguai, em Belo Horizonte. Isso tudo sem um técnico contratado depois da demissão de Levir Culpi há quase duas semanas - Rodrigo Santana é o interino desde e...