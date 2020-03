Esporte Diretor do Atlético-GO diz que proposta é para salvar clubes e jogadores Diretoria do Dragão descarta fazer algum tipo de proposta às outras categorias, como profissionais da comissão técnica e outros funcionários do clube

O diretor jurídico do Atlético, Paulo Henrique Pinheiro, define a proposta de redução salarial (50%) e de outros direitos trabalhistas dos atletas, como a suspensão do contrato de trabalho após 60 dias de paralisação das atividades do futebol profissional no Pais, é uma tentativa de salvar clubes da falência ou de extrema dificuldade para sobreviverem, e garantir a c...