Esporte Diretor de novo time de Vettel diz que alemão 'perdeu o encanto' na Ferrari Andrew Green, diretor-técnico da Racing Point, que passará a se chamar Aston Martin ano que vem e contará com o tetracampeão, reconheceu que ele não passa por uma boa fase, mas não poderia estar indo para uma equipe melhor

Sebastian Vettel teve outro final de semana para esquecer na temporada 2020, agora no GP da Rússia. Sem confiança no carro e tendo de arriscar para buscar uma vaga entre os 10 primeiros do grid, o alemão errou e bateu forte na classificação. E, na corrida, ele se viu preso atrás de carros mais lentos e destruiu seus pneus. "Foi uma corrida meio chata. Minha primei...