Esporte Diretor de migração do Paraguai renuncia por crise provocada pelo caso Ronaldinho Pelo incidente envolvendo o ex-jogador, há uma troca de acusações pública entre autoridades do País vizinho

A presença de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai com documentos supostamente falsos provocou uma crise política no país, especialmente pela demora das autoridades para apontar e investigar as irregularidades. E uma das consequências foi a renúncia do diretor de migração do país, Alexis Penayo. Pelo incidente envolvendo Ronaldinho, há uma troca de acu...