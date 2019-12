Esporte Diretor de futebol do Vila Nova deve ser aclamado presidente Sócios-torcedores votariam pela primeira vez. Agora, poderão participar da aprovação do único candidato. Hugo Jorge Bravo deve comandar o Tigre em 2020/2021

Hugo Jorge Bravo será eleito presidente do Vila Nova nesta quarta-feira (4), mas, diferente do que era esperado, não haverá votação. O dirigente será aclamado, já que nenhuma outra chapa foi registrada para a disputa do cargo executivo. Será a primeira eleição na história do Tigre em que sócios-torcedores terão participação. No entanto, não haverá votação, o que mininiza ...