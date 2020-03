Esporte Diretor de futebol deixa o Jaraguá: ‘É um até breve’ Muller Meira estava no Gavião da Serra desde o ano passado. O dirigente foi responsável por montar o elenco campeão da Divisão de Acesso 2019 e o atual grupo, que é a sensação do Goianão

A paralisação por tempo indeterminado do Campeonato Goiano, por causa da pandemia do coronavírus, provocou mudanças nas equipes do Goianão 2020, principalmente do interior. O Jaraguá liberou elenco e neste sábado (21) fez o desligamento do diretor de futebol, Muller Meira. O dirigente foi responsável pela montagem do elenco campeão da Divisão de Acesso em 2019 ...