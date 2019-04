Esporte Diretor da CBF vê base sem 'diretriz' e seleções 'desconectadas do País' Para o dirigente, outro problema está na falta de metodologia para a formação de atletas

Diretor de Desenvolvimento da CBF, o ex-jogador Juninho Paulista declarou nesta quinta-feira estar preocupado com o que chamou de "falta de diretriz" para a formação de jogadores no Brasil. O dirigente, que assumiu o posto este mês, disse ainda que a saída cada vez mais precoce de jogadores para atuar no exterior está fazendo com que as seleções brasileiras fiquem "desconectadas d...