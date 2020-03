Esporte Diretor da Aparecidense desabafa: ‘para mim, o Campeonato Goiano acabou” Diretor de futebol João Rodrigues, Cocá, vê prejuízo para equipes do interior. Dirigente do Camaleão afirmou que irá demitir 48 atletas e lamentou ter de tomar tal atitude

Após a conclusão da reunião com a FGF, na manhã desta quarta-feira (18), o diretor de futebol da Aparecidense se mostrou pessimista quanto ao término do Campeonato Goiano. Para João Rodrigues, o Cocá, as equipes do interior não conseguirão se recompor novamente depois da paralisação e a competição será finalizada na Justiça. “Para mim, o Campeonato Goiano ac...