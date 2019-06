Esporte Diretor corintiano revela que Romero recusou salário de US$ 100 mil em dezembro

O diretor financeiro do Corinthians, Matias Romano Ávila, detalhou nesta quarta-feira a proposta que o clube fez para tentar renovar contrato com o atacante Romero, no final do ano passado. O dirigente informou os valores propostos, que foram recusados pelo jogador paraguaio. "O Corinthians fez de tudo para renovar com Romero. O Romero chegou ganhando 20 mil dólare...