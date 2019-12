Esporte Diretor afirma que Goiás não negocia com Cristaldo Rumor sobre contratação de atacante argentino surgiu nesta segunda-feira (23), mas informação foi negada por Túlio Lustosa

A diretoria do Goiás negou na tarde desta segunda-feira (23) que esteja negociando com o atacante argentino Jonathan Cristaldo, de 30 anos. O site TyC Sports, da Argentina, noticiou que Cristaldo deixará o Racing, de Avellaneda, e o seu destino seria o Goiás.No entanto, o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, afirmou que não existe negociação em andame...