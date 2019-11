Esporte Direita no improviso: Goiás enfrenta dificuldades na posição no fim da temporada Doping e lesão tiram dois laterais de combate. Técnico tem preferido adaptar volante a escalar Kevin

A lateral direita segue um problema para o Goiás. Com atletas lesionados, como Yago Rocha, e concorrente pela posição em baixa, caso de Kevin, a responsabilidade de atuar no setor deve seguir com o volante Breno, que será improvisado, pela terceira vez, na próxima partida, contra o Vasco, segunda-feira (18), às 19h30, em São Januário.Contratado após se destacar no Goiânia durant...