Esporte Direção do Vila Nova espera resolver pendências financeiras Presente colorado diz que quer acertar o pagamento de salários atrasados dos jogadores no decorrer da semana

O Vila Nova ainda sofre com atrasos salariais, mas, de acordo com jogadores colorados, essa situação não serve como explicação para o momento da equipe na Série B do Brasileiro. O time está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado, com 33 pontos, e terá apenas mais quatro jogos na competição para definir qual divisão jogará em 2020. “Os problemas financeiros acontecem no...