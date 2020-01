Esporte Direção do São Paulo suspende contrato do goleiro Jean até o final do ano A ideia do clube era rescindir o contrato de Jean. No entanto, o departamento jurídico não achou brecha para demitir o jogador por justa causa

A diretoria do São Paulo anunciou na noite desta quinta-feira a suspensão do contrato do goleiro Jean, que não atuará mais pelo clube após ter sido preso nos Estados Unidos, no mês passado, acusado de agredir a mulher, Milena Bemfica. A suspensão será válida até o final deste ano - o vínculo do jogador com o time tricolor vai até o fim de 2022."O São Paulo Futebol ...