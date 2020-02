Esporte Direção do Goiânia garante Finazzi no banco contra o Vila Nova Treinador ainda não foi regularizado e pode ficar fora do BID antes do confronto, mas diretor de futebol confirma que o ex-atacante comandará o Galo no clássico

O diretor de futebol do Goiânia, Alexandre Godoi, garantiu nesta quarta-feira (5) que Finazzi fará a estreia dele como técnico do Galo no clássico de domingo (9) contra o Vila Nova, no Olímpico. O treinador de 47 anos não foi regularizado e pode ficar de fora do BID antes do prazo final, na próxima sexta (7). “Esperamos regularizar até sexta-feira (7), estamo...