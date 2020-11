Esporte Direção do Goiás não manifesta desejo de nova troca de comando Enderson Moreira tem dez jogos no comando alviverde e ainda não venceu

O Goiás não entende que o técnico é o problema do clube na Série A do Campeonato Brasileiro e não deve fazer nova mudança no comando técnico da equipe nesta semana. Ao menos é isso o que demonstraram o presidente Marcelo Almeida e o executivo de futebol do time esmeraldino, Marcelo Segurado. Enderson Moreira, que ainda não venceu em dez jogos no comando da equipe desde...