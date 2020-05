Esporte Direção do Atlético-GO vai se reunir para definir compra de testes de coronavírus Encontro vai ocorrer na segunda-feira (4). Clube realiza orçamento e estuda parceria com laboratório para fornecimento dos produtos que comprovam a presença do vírus

A direção do Atlético-GO e o departamento médico do clube vai se reunir na próxima segunda-feira (4) para dar andamento no processo de compra de testes do coronavírus. Segundo o presidente Adson Batista, adquirir os exames e realizá-los nos jogadores está no planejamento da equipe para retomada de treinos presenciais. “Uma situação está ligada a outra. Estamos com dificuldades (para comprar), mas vamos resolver. T...