Esporte Direção do Atlético-GO negocia redução salarial com jogadores Atletas retornaram para Goiânia e dialogam com o presidente Adson Batista sobre redução nos salários durante a paralisação do futebol

Além de discutir detalhes, com o elenco, de como o clube está preparando o retorno seguro aos treinamentos em data indefinida, o presidente do Atlético, Adson Batista, também conversou com os jogadores sobre a redução de salários no período de paralisação do futebol, dos jogos e das atividades no clube. O dirigente não revela qual será o percentual da redução salarial proposto, mas diz que está p...