Esporte Direção da Anapolina deixa o clube às vésperas do Goianão Presidente e vice-presidente já deixaram a Rubra. Diretor de futebol ameaça saída e oposição deve assumir o comando da Xata que se prepara para disputa do Campeonato Goiano

A oito dias da estreia no Campeonato Goiano, a Anapolina passa por momento conturbado nos bastidores. O presidente Nélio Carneiro e o vice-presidente Juarez César deixaram os respectivos do cargos entre o final do ano passado e este mês. A montagem do elenco da Rubra para disputa do Goianão 2020 foi realizada pelo diretor de futebol Jair Rabelo, que também pode deixar...