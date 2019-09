Esporte Diogo Barbosa prevê que briga por título brasileiro ficará entre Palmeiras e Flamengo O lateral titular do Palmeiras descartou colocar outras equipes nessa disputa, como o Santos, terceiro colocado

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira que a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro deve ficar restrita a dois candidatos principais. Na opinião do jogador, a equipe alviverde é um dos principais concorrentes e terá como adversário direto o Flamengo, atual líder da competição e campeão simbólico do primeiro turno, com três pontos d...