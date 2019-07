Esporte Diogo Barbosa prevê Palmeiras mais forte após pausa e jogo 'truncado' com o Inter O lateral crê na evolução da equipe palmeirense porque a comissão técnica usou a intertemporada para corrigir erros que o time vinha cometendo mesmo nos jogos que venceu

Líder do Campeonato Brasileiro, no qual ainda não foi derrotado, e embalado por dez vitórias consecutivas - levando em conta os jogos oficiais - o Palmeiras não foi prejudicado pela pausa de quase um mês nas competições para a realização da Copa América. Segundo o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o time alviverde voltará ainda melhor depois da intertemporada. O later...